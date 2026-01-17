El rock se adueña de Tanti: Estelares llega al “Solar del Rock”

Este sábado 17 de enero, la localidad de Tanti se convertirá en el epicentro del rock regional con una nueva edición del Solar del Rock. Para esta ocasión, el festival ha confirmado como figura central a Estelares, la banda platense que regresa a Córdoba para repasar sus grandes clásicos como “Ella dijo”, “Un día perfecto” y “Aire”, garantizando un show de alto impacto emocional y musical.

El evento, que se desarrollará en el Anfiteatro Municipal de Tanti, mantiene su espíritu característico de apoyo a las instituciones locales, convirtiéndose en una cita obligada para quienes buscan disfrutar de buena música en un entorno natural único. Además de la presentación de Estelares, la grilla se completará con la participación de destacadas bandas locales y regionales que darán inicio a la jornada desde el atardecer.

Entradas y servicios Los tickets para el festival pueden adquirirse a través de los puntos de venta oficiales en Tanti y la zona, como así también de forma online. El predio contará además con un sector gastronómico y espacios destinados a disfrutar de la noche serrana con comodidad.