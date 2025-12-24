El renovado Teatro Edén presentó una cartelera de lujo para enero

Esta semana, el Teatro Edén inauguró su temporada 2026 con una renovación que trasciende lo artístico. El histórico edificio modernizó su fachada y el interior de su sala, incorporando tecnología LED, sonido de última generación y una disposición de butacas optimizada para mejorar la visibilidad.

La transformación incluye mayor accesibilidad con una nueva rampa y un exclusivo sector de bar con deck. Como novedad, el público podrá disfrutar de un menú temático donde los platos rinden homenaje a las figuras de la cartelera, permitiendo una experiencia gastronómica integrada al show.

La grilla de enero destaca por su variedad: el ciclo “Haciendo Lío” (varias fechas, 20:30); Gladys Florimonte (6, 12, 20 y 27 a las 22:30); y las duplas de Claribel Medina con Pablo Alarcón (7 y 28) y Rodolfo Ranni con Marta González (día 13). El humor de La Bicho llegará el 21, el cuarteto infantil de Bandín el 14, y Camilo Nicolás cerrará el 26. Las entradas están disponibles en boletería o vía alpogo.com.