El renovado Teatro Edén presentó una cartelera de lujo para enero

Con figuras de primer nivel, mejoras estructurales y una propuesta gastronómica temática, el emblemático espacio se prepara para un verano inolvidable.

24 de diciembre de 2025,

El renovado Teatro Edén presentó una cartelera de lujo para enero. Gentileza: La Estafeta

Esta semana, el Teatro Edén inauguró su temporada 2026 con una renovación que trasciende lo artístico. El histórico edificio modernizó su fachada y el interior de su sala, incorporando tecnología LED, sonido de última generación y una disposición de butacas optimizada para mejorar la visibilidad.

La transformación incluye mayor accesibilidad con una nueva rampa y un exclusivo sector de bar con deck. Como novedad, el público podrá disfrutar de un menú temático donde los platos rinden homenaje a las figuras de la cartelera, permitiendo una experiencia gastronómica integrada al show.

La grilla de enero destaca por su variedad: el ciclo “Haciendo Lío” (varias fechas, 20:30); Gladys Florimonte (6, 12, 20 y 27 a las 22:30); y las duplas de Claribel Medina con Pablo Alarcón (7 y 28) y Rodolfo Ranni con Marta González (día 13). El humor de La Bicho llegará el 21, el cuarteto infantil de Bandín el 14, y Camilo Nicolás cerrará el 26. Las entradas están disponibles en boletería o vía alpogo.com.

