El municipio avanza con la quita de interés y descuentos únicos para el pago anual 2026

El Concejo de Representantes avanza en una corrección técnica del proyecto y confirmó que la adecuación tarifaria para 2026 será del 31% interanual, en línea con el IPC nacional, tal como habia sido anunciado en conferencia de Prensa la semana pasada por el Municipio.

Redacción Vïa Carlos Paz

15 de diciembre de 2025,

El Municipio de Villa Carlos Paz continúa con el Plan de Pagos vigente hasta el 29 de diciembre, destinado a vecinos que adeuden tasas municipales, ofreciendo una quita del 70 % de los intereses hasta esa fecha. El beneficio alcanza a todos los medios de pago, incluyendo tarjetas de débito, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y Tarjeta Cordobesa, con la posibilidad de hasta 6 cuotas sin interés.

De esta manera, quienes se encuentren al día con sus obligaciones podrán acceder a los descuentos del pago único anual 2026: un 60 % de descuento para automotores y un 40 % de descuento para inmuebles, ambos vigentes desde el 15 de enero hasta el 20 de febrero.

En este contexto, el Concejo de Representantes se encuentra modificando un error metodológico involuntario detectado en el proyecto y ratificó que la adecuación tarifaria será del 31 % interanual, en línea con los índices inflacionarios nacionales del IPC, tal como había sido anunciado en conferencia de prensa por el Municipio la semana pasada.


Tasas eliminadas para el 2026

El Municipio informó además que se eliminaron 53 tasas correspondientes a trámites generales para el año 2026, con el objetivo de generar mayor ahorro para los vecinos al momento de realizar gestiones administrativas.

