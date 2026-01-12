El Municipio agradeció a los trabajadores del Servicio Municipal de Agua por su labor ante la complicada creciente

Tras una creciente extraordinaria y sin precedentes, el Gobierno de la Ciudad destacó el compromiso y la rápida respuesta del personal del Servicio Municipal de Agua Potable, que permitió restablecer el funcionamiento del sistema en tiempo récord.

El Intendente Esteban Avilés junto a la Secretaria Carla Livelli expresaron un profundo reconocimiento y agradecimiento especial a los trabajadores del Servicio Municipal de Agua Potable, quienes durante el último fin de semana enfrentaron una situación excepcional e histórica provocada por una creciente extraordinaria que afectó el sistema de captación.

El evento fue único por la magnitud y la cantidad extrema de sedimentos, con el ingreso de piedras, arena y barro que obstruyeron completamente la toma de agua, generando dificultades en la prestación del servicio. La complejidad del escenario obligó a desplegar un intenso operativo técnico para garantizar el normal abastecimiento a la ciudad, el cual se desarrolló con gran protagonismo de los trabajadores.

Desde el Municipio se destacó la predisposición, el compromiso y la vocación de servicio de los trabajadores municipales, quienes actuaron de manera inmediata, trabajando durante extensas jornadas y en condiciones adversas, logrando resolver la emergencia en tiempo récord.

“Vinimos con el Intendente Avilés hasta la Planta de Cuesta Blanca a felicitar a los trabajadores que durante todo el fin de semana trabajaron a destajo y en tiempo record lograrno la desobstrucción de la toma. Estamos orgullosos y agradecidos por el compromiso de todos los trabajarores”, señaló Carla Livelli, secretaria de desarrollo urbano comunitario y gestión ambiental, remarcando que el accionar del equipo permitió restablecer el sistema y minimizar el impacto en los vecinos.