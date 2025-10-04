El Lago San Roque será escenario de dos jornadas de regatas con la presencia de la flota más numerosa de Sudamérica

Este fin de semana, el Lago San Roque será sede de la 2ª fecha del Campeonato Clausura de Vela Clase J24, competencia organizada por el Club Náutico Córdoba.

La actividad comenzará el sábado a las 13 horas y reunirá a veleros de distintos puntos de la provincia. A lo largo del fin de semana se disputarán 10 regatas, en un evento que promete reunir a deportistas y aficionados del mundo náutico.

Campeonato de Vela

Cabe destacar que la flota de J24 más importante y numerosa de Sudamérica se encuentra radicada de manera permanente en Villa Carlos Paz, lo que garantiza la continuidad de competencias de primer nivel en los próximos meses.

De esta manera, la ciudad refuerza su posición como uno de los principales escenarios para la práctica de deportes náuticos en la región.