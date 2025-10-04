Vía Carlos Paz

El Lago San Roque será escenario de dos jornadas de regatas con la presencia de la flota más numerosa de Sudamérica

Se trata de la 2ª fecha del Campeonato Clausura de Vela Clase J24, competencia organizada por el Club Náutico Córdoba.

Redacción Vïa Carlos Paz

4 de octubre de 2025,

El Lago San Roque será escenario de dos jornadas de regatas con la presencia de la flota más numerosa de Sudamérica
Villa Carlos Paz fue epicentro del Campeonato Argentino de Vela J24

Este fin de semana, el Lago San Roque será sede de la 2ª fecha del Campeonato Clausura de Vela Clase J24, competencia organizada por el Club Náutico Córdoba.

La actividad comenzará el sábado a las 13 horas y reunirá a veleros de distintos puntos de la provincia. A lo largo del fin de semana se disputarán 10 regatas, en un evento que promete reunir a deportistas y aficionados del mundo náutico.

ID:6700893 Fin de semana largo. Turismo competencia nacional de vela Villa Carlos Paz . Lago San Roque Yanina Aguirre
ID:6700893 Fin de semana largo. Turismo competencia nacional de vela Villa Carlos Paz . Lago San Roque Yanina Aguirre
Campeonato de Vela
Campeonato de Vela

Cabe destacar que la flota de J24 más importante y numerosa de Sudamérica se encuentra radicada de manera permanente en Villa Carlos Paz, lo que garantiza la continuidad de competencias de primer nivel en los próximos meses.

De esta manera, la ciudad refuerza su posición como uno de los principales escenarios para la práctica de deportes náuticos en la región.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS