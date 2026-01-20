El ciclo “Cine en tu barrio” regresa este verano a Villa Carlos Paz con propuestas gratuitas para toda la familia

La Dirección de Cultura de Villa Carlos Paz pone nuevamente en funcionamiento el exitoso ciclo Cine en tu barrio. Esta iniciativa, que ya es un clásico de las temporadas anteriores, busca fomentar el encuentro familiar a través del séptimo arte.

El programa propone la proyección de películas infantiles en pantalla gigante, trasladando la experiencia del cine directamente a los barrios de cada distrito. De esta manera, tanto vecinos como turistas podrán disfrutar de grandes historias sin necesidad de trasladarse al centro.

Todas las funciones están programadas para comenzar a las 20:45 hs. Se recomienda a los asistentes concurrir con antelación para asegurar su lugar y disfrutar de las noches de verano al aire libre.

El cronograma de proyecciones confirmado para esta edición es el siguiente:

Martes 27/01: Barrio Altos del Valle (Valle de Las Cuevas s/n – Manzana 9).

Martes 10/02: Barrio Los Algarrobos (Pte. Perón y Torricelli).

Lunes 23/02: Barrio La Quinta 3º Sección (Dumas s/n).

Se trata de una ocasión ideal para que tanto las familias carlospacenses como los turistas se sumerjan en relatos que logran emocionar e inspirar, a través de una propuesta de recreación con entrada libre y gratuita que acerca la cultura a cada rincón de la ciudad.