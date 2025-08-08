El arroyo San Pablo, un tesoro natural de Cuesta Blanca en Punilla

El arroyo San Pablo se destaca como uno de los atractivos naturales más valorados de la localidad de Cuesta Blanca, en el corazón del Valle de Punilla. Sus aguas cristalinas y su entorno serrano invitan a vecinos y turistas a disfrutar de un espacio ideal para el contacto con la naturaleza.

Este arroyo atraviesa una zona de gran biodiversidad donde predominan especies nativas de flora y fauna autóctona.

En los últimos años, las autoridades locales y organizaciones ambientales han impulsado iniciativas para preservar el cauce y su entorno, buscando evitar la contaminación y fomentar el turismo sustentable. El cuidado de este espacio es clave para mantener la calidad del agua y la riqueza ecológica de la región.

Además, el arroyo San Pablo forma parte de rutas de senderismo que conectan Cuesta Blanca con otros puntos emblemáticos de Punilla, siendo un destino frecuente para quienes buscan tranquilidad.