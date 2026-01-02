El año comenzó con dos vuelcos en rutas de Punilla: uno en Cosquín y otro en la Autovía

El 2026 comenzó con dos vuelcos en las rutas de Punilla, que mantuvieron en alerta a los servicios de emergencia durante el 1 de enero. Ambos hechos ocurrieron en un breve lapso de tiempo y dejaron como saldo personas lesionadas pero sin riesgo de vida.

Auto cayó del puente Carretero en Cosquín

El primero de los siniestros ocurrió alrededor de las 7:30 en Cosquín, cuando un Renault Megane que circulaba en sentido norte perdió el control y cayó al vacío desde el puente Carretero.

En el vehículo viajaban cuatro personas: el conductor, de 40 años, y tres acompañantes —dos jóvenes de 24 y 26 años y una mujer de 29—. Tras el impacto, los acompañantes lograron salir por sus propios medios, mientras que el conductor quedó atrapado en el interior del auto.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Domingo Funes con politraumatismos, y en el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal médico y efectivos de la Policía de Córdoba.

Vuelco de una familia en la Autovía de Punilla

Minutos después, cerca de las 8:00, se produjo otro siniestro en la Autovía de Punilla, a la altura de Molinari, a pocos metros del empalme con la Ruta 38. Allí, el conductor de un vehículo perdió el control y terminó con el rodado volcado en la banquina.

En el auto viajaba una familia oriunda de Buenos Aires: un hombre de 29 años, su esposa de 28 y sus hijos de 2, 5 y 6 años. Los cinco ocupantes sufrieron golpes leves y fueron asistidos por los equipos de emergencia.

En ambos episodios intervinieron bomberos voluntarios, servicios de emergencia y la Policía de Córdoba.