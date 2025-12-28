Domingo inestable en Carlos Paz: alerta por tormentas y máxima de 30°C

Villa Carlos Paz amaneció este domingo 28 de diciembre con un cielo ligeramente nublado y una humedad cercana al 60%, marcando el inicio de un día donde la inestabilidad será la protagonista. Según el SMN, la temperatura mínima se ubicó en los 19°C y se espera que la máxima alcance los 30°C durante las primeras horas de la tarde, antes del ingreso de un frente de tormentas.

Para la tarde y noche, la probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones se sitúa entre el 40% y el 70%. El organismo nacional emitió un alerta amarillo, advirtiendo que algunas de estas celdas podrían estar acompañadas de ráfagas fuertes, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

El viento, que comenzó soplando leve desde el sudoeste, rotará hacia el noreste con velocidades de entre 13 y 22 km/h hacia el final del día. Esta rotación favorecerá el desarrollo de la nubosidad, transformando el domingo en una jornada de “clima cambiante”, ideal para monitorear el cielo antes de realizar actividades al aire libre o navegar en el embalse.

A pesar de la lluvia prevista, la visibilidad se mantiene en parámetros normales y no se espera un descenso térmico marcado para las próximas horas. De cumplirse el pronóstico de tormentas, el alivio llegaría recién durante la madrugada del lunes, dejando un inicio de semana con condiciones de mayor estabilidad.