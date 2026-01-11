Domingo en Carlos Paz: comienza a mejorar el clima

El domingo 11 de enero, Villa Carlos Paz tendrá una jornada marcada por el buen tiempo, con cielo mayormente despejado y temperaturas típicas del verano, en un contexto ideal para actividades recreativas y al aire libre.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, el ambiente se presentará templado y agradable, con registros térmicos bajos para la época. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso y hacia la tarde se espera el momento de mayor intensidad del calor, con una máxima cercana a los 30 °C.

La mínima rondará los 13 °C, mientras que no se prevén lluvias ni cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. Por la noche, el tiempo continuará estable, con un leve descenso de la temperatura.

Inicio de la semana

El comienzo de la semana mantendría una tendencia similar. Para el lunes y martes, se anticipan jornadas mayormente soleadas, con ambiente cálido a caluroso y temperaturas que se moverán en valores elevados, sin probabilidad significativa de precipitaciones. El verano continuará haciéndose sentir en la región, con condiciones propicias para el turismo y las actividades al aire libre.

De esta manera, tanto el cierre del fin de semana como los primeros días de la semana se presentan con clima favorable en Villa Carlos Paz, consolidando un período de tiempo estable en pleno enero.