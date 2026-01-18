Domingo de sol y ascenso térmico en Villa Carlos Paz

Para este domingo 18 de enero, Villa Carlos Paz vivirá una jornada de tiempo firme y estable. De acuerdo a los registros del SMN, la ciudad inició el día con una mínima de 19°C, mientras que el termómetro escalará hasta los 32°C durante la tarde, consolidando un ambiente cálido en todo el Valle de Punilla.

El cielo se presentará totalmente despejado, con una humedad relativa baja que rondará el 32%. Las condiciones de estabilidad son plenas, por lo que no se esperan precipitaciones ni nubosidad de importancia para el resto de la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas leves predominantes del sector norte y noreste, con intensidades que variarán entre los 12 y 22 km/h, aportando aire cálido a la región serrana.

Hacia el final del domingo, se espera que las condiciones de estabilidad se mantengan, con una noche de temperaturas agradables y un cielo claro que marcará el inicio de la próxima semana con características climáticas similares.