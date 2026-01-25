Domingo caluroso y con nubosidad variable en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz tendrá este domingo un día con condiciones meteorológicas estables y ambiente caluroso, en el marco de un fin de semana pleno de propuestas turísticas y recreativas en la ciudad.

El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, con momentos de sol a lo largo de la jornada y temperaturas que se mantendrán en valores típicos de la temporada. La mínima rondará los 19 °C, mientras que la máxima alcanzará cerca de los 35 °C, con una sensación térmica elevada durante la tarde.

Durante la mañana, el ambiente se presentará templado, con temperaturas en aumento progresivo. Hacia el mediodía y la tarde, el calor se hará sentir con mayor intensidad, por lo que se recomienda extremar cuidados, especialmente en las horas de mayor radiación solar.

Por la noche, se espera un descenso leve de la temperatura, manteniéndose un clima agradable para paseos y actividades al aire libre, con condiciones generales favorables para disfrutar de la ciudad.