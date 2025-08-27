Diego Guzmán, el cantante de Capilla del Monte que emocionó y se llevó una camioneta en televisión

Diego Guzmán, oriundo de Capilla del Monte, vivió una noche inolvidable: tras conquistar al jurado y al público con sus canciones, eligió la llave dorada y ganó una camioneta 0 km.

El artista llegó al programa acompañado por su hermano y contó que la música es su vida. En el escenario brilló con “Por lo que yo te quiero” y “Bailando Bachata”, demostrando talento, energía y carisma.

Entre aplausos y emoción, la conductora Laurita Fernández lo felicitó y lo invitó a comunicarse con su esposa Andrea, quien celebró desde Capilla del Monte: “Hace 23 años estamos juntos y hoy nos llevamos la camioneta”. Diego ya planea usarla para sus shows y traslados.

Con su voz y carisma, Diego no solo se consagró campeón de la noche, sino que también se convirtió en dueño de una camioneta 0 km, dejando orgullosa a toda su ciudad natal.