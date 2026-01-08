Descenso de temperatura y fuertes ráfagas de viento sur en Villa Carlos Paz

Para este jueves, Villa Carlos Paz registrará una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 24°C. Según los datos oficiales del SMN, la ciudad experimentará un descenso en la temperatura bajo un cielo que permanecerá mayormente cubierto durante gran parte del día.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se mantendrá una probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones que oscilará entre el 10% y el 40%. Hacia la tarde, si bien la probabilidad de precipitaciones disminuye, la nubosidad continuará presente en Villa Carlos Paz.

El viento será el factor determinante de la jornada, soplando de manera constante desde el sector sur con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Se estima que las ráfagas alcancen los 50 km/h, lo que generará una percepción de temperatura más baja, especialmente en zonas abiertas.

Para el cierre del jueves, las condiciones de inestabilidad tenderán a ceder, aunque se mantendrá la presencia de aire fresco en toda la región serrana.