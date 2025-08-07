Desbaratan punto de venta de drogas en Huerta Grande

Tras seis meses de tareas investigativas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desactivaron un punto de venta de estupefacientes en la localidad de Huerta Grande.

El operativo fue el resultado de una investigación iniciada a partir de múltiples denuncias anónimas, lo que permitió identificar y desarticular la actividad ilícita.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre avenida Alem al 500, en barrio El Cóndor. Allí, los uniformados secuestraron varias dosis de marihuana, un revólver calibre 22 largo, cuatro cartuchos y diversos elementos relacionados con la causa.

La investigación reveló que el detenido, un hombre de 31 años, utilizaba la modalidad de delivery para distribuir la droga en Huerta Grande y La Falda, pactando entregas en espacios públicos y zonas verdes.

Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín, el acusado fue trasladado a sede judicial, imputado por comercialización de estupefacientes y tenencia de arma de fuego de uso civil.

Todo lo incautado quedó bajo resguardo de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.