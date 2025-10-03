Deporte y solidaridad se encuentran en la Costanera de Carlos Paz con la maratón 5K x Vos

Este sábado 4 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, el Playón del Rally en la Costanera se transformará en el escenario del 5K x Vos, una maratón solidaria que invita a toda la comunidad a participar, ya sea corriendo, caminando o trotando, en una jornada pensada para disfrutar, compartir y ayudar a quienes más lo necesitan.

La inscripción es gratuita, y como único requisito se solicita que los participantes acerquen un alimento no perecedero. Como gesto de agradecimiento, cada participante recibirá un regalo sorpresa, y al finalizar la actividad habrá un picnic a la canasta junto al lago.

La iniciativa es impulsada por el gimnasio Concepto y su director, Hernán Tórtolo, con el objetivo de promover la actividad física como estilo de vida. Además, habrá un espacio de cuidado y asesoramiento, con la participación de la doctora María Celeste Rodríguez, cardióloga y especialista en medicina del deporte, junto al staff de Concepto, quienes brindarán evaluaciones físicas, quiropraxia y chequeos funcionales gratuitos.

La jornada contará con música en vivo, animación y un ambiente festivo, buscando transformar el deporte en una verdadera celebración. “El evento es participativo y familiar, pensado para que todos puedan sumarse sin importar su nivel. Queremos fomentar hábitos saludables y mostrar que moverse puede ser divertido y beneficioso”, destacó Tórtolo.