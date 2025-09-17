Delincuentes vaciaron la camioneta del programa “Caminos del Interior” en la Autovía Punilla

Durante una recorrida por la Autovía de Punilla, en el tramo que conecta La Falda con Cosquín, delincuentes desvalijaron la camioneta del programa televisivo “Caminos del Interior”, llevándose equipos de trabajo y otros objetos de valor.

Los afectados son los conductores y productores del ciclo, quienes perdieron tres bolsos con cámaras, baterías y tarjetas de memoria que contenían grabaciones de festivales y material inédito. El equipo se encontraba filmando imágenes del Río Yuspe, y al regresar a su vehículo descubrieron que había sido completamente saqueado.

Según indicaron, sospechan de los ocupantes de un Renault Clío con vidrios polarizados, y añadieron que no se trataría de la primera vez que enfrentan un hecho de este tipo, ya que previamente sufrieron un intento de robo en el camino que une Ascochinga con La Cumbre.

Quienes puedan aportar información comunicarse al número (351) 6636467.