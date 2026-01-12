De Punilla a la historia: Marcelo Stancanelli logró un doble cruce inédito entre Argentina y Chile

El nadador de aguas abiertas Marcelo Stancanelli hizo historia este sábado al completar el doble cruce del Canal Beagle. El atleta de Cosquín nadó un total de 3.250 metros de ida y vuelta, convirtiéndose en el primer argentino en alcanzar este hito bajo condiciones extremas, con temperaturas de apenas 8 grados.

A pesar de los fuertes vientos y las corrientes que dificultaron el trayecto, Stancanelli completó la proeza con un total de 2.316 brazadas. Este logro se suma a su trayectoria de desafíos extremos, que incluye haber sido el primer cordobés en cruzar a nado el Lago Titicaca. Para esta gesta, el nadador se preparó intensamente instalándose previamente en Ushuaia.

Luego de completar la hazaña y con la emoción a flor de piel, el deportista compartió el significado de esta gesta en sus redes: “Este logro no es solo mío, es un sueño cumplido y un hito para Cosquín y para todos los que creen que con compromiso y pasión se puede llegar lejos".