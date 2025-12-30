Vía Carlos Paz

De día y de noche: La Cumbre lanza su esperada “Noche de Arte” con récord de expositores

Este fin de semana, la localidad invita a descubrir el trabajo de 50 artistas locales en un formato extendido, con traslados gratuitos en trafic y un circuito que abarca casi treinta espacios culturales.

Redacción Vïa Carlos Paz

30 de diciembre de 2025,

El 3 y 4 de enero de 2026 se realizará la 33° edición de la Noche de Arte en la localidad de La Cumbre (Prensa del evento).

La Cumbre celebra la 33° edición de la “Noche de Arte” este viernes 3 y sábado 4 de enero con una novedad: el circuito funcionará también de mañana, en los horarios de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 23:00. El evento reunirá más de 250 obras de diversas disciplinas, incluyendo pintura, escultura y arte textil, distribuidas en casi treinta espacios entre museos, galerías y ateliers.

Uno de los hitos de esta edición será la apertura de la Casa Bianchedi, donde se presentará una muestra póstuma e inédita sobre la vida y obra del artista Remo Bianchedi. Además de las exposiciones, habrá intervenciones en vivo, charlas y visitas guiadas para los asistentes.

Para facilitar el recorrido, la Municipalidad dispondrá de traslados gratuitos en trafic que partirán desde la Sala Caraffa entre las 18:00 y las 22:00. Esta logística permitirá conectar los puntos artísticos más alejados del centro, garantizando que tanto vecinos como turistas puedan completar el circuito de manera cómoda durante ambas jornadas

