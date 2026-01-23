Vía Carlos Paz

Cuti Carabajal y la Orquesta Sinfónica encabezan los shows gratuitos del fin de semana en Carlos Paz

Los Jardines Municipales, el Skatepark y el Puente Centenario serán los escenarios de un fin de semana imperdible. Desde clases de folklore hasta clásicos del rock argentino, conocé el cronograma completo de los eventos que vecinos y turistas podrán disfrutar sin costo.

Redacción Vïa Carlos Paz

23 de enero de 2026,

Cuti Carabajal y la Orquesta Sinfónica encabezan los shows gratuitos del fin de semana en Carlos Paz
Cuti Carabajal (Carlos) y Pepe Lorente (Mauricio Aznar), en un patio de chacarera. (Gentileza El Pez Amarillo)

Villa Carlos Paz se prepara para vivir un fin de semana a puro ritmo con una variada agenda cultural que combina tradición, talento joven y grandes clásicos. Con los Jardines Municipales, el Skatepark y el Puente Centenario como escenarios principales, vecinos y turistas podrán disfrutar de espectáculos de primer nivel, con entrada libre y gratuita.

Cronograma de actividades

La agenda comienza este viernes 23 de enero a las 19:30 hs. en los Jardines Municipales. La jornada será una verdadera celebración del folklore que iniciará con una clase abierta para todo el público, culminando con el espectáculo musical de Cuti Carabajal y familia, quienes estarán acompañados por un elenco de profesores del CEM y la Orquesta Sinfónica.

El sábado 24 de enero, la actividad se traslada al Skatepark a partir de las 19:00 hs. En esta ocasión, el protagonismo será de las bandas locales, con las presentaciones en vivo de Perro Andaluz, Fran Pucheta, Mod Podge y Flap, brindando un espacio para el rock y las nuevas tendencias.

Villa Carlos Paz lidera la ocupación turística en Córdoba durante la primera quincena de enero
Villa Carlos Paz lidera la ocupación turística en Córdoba durante la primera quincena de enero

Finalmente, el domingo 25 de enero a las 20:30 hs., el Puente Centenario será el marco para un gran cierre con lo mejor del rock nacional. El show estará a cargo de la Orquesta Sinfónica junto a profesores del CEM y contará con una recepción especial de DJ en vivo para recibir a los asistentes.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS