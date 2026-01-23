Cuti Carabajal y la Orquesta Sinfónica encabezan los shows gratuitos del fin de semana en Carlos Paz

Villa Carlos Paz se prepara para vivir un fin de semana a puro ritmo con una variada agenda cultural que combina tradición, talento joven y grandes clásicos. Con los Jardines Municipales, el Skatepark y el Puente Centenario como escenarios principales, vecinos y turistas podrán disfrutar de espectáculos de primer nivel, con entrada libre y gratuita.

Cronograma de actividades

La agenda comienza este viernes 23 de enero a las 19:30 hs. en los Jardines Municipales. La jornada será una verdadera celebración del folklore que iniciará con una clase abierta para todo el público, culminando con el espectáculo musical de Cuti Carabajal y familia, quienes estarán acompañados por un elenco de profesores del CEM y la Orquesta Sinfónica.

El sábado 24 de enero, la actividad se traslada al Skatepark a partir de las 19:00 hs. En esta ocasión, el protagonismo será de las bandas locales, con las presentaciones en vivo de Perro Andaluz, Fran Pucheta, Mod Podge y Flap, brindando un espacio para el rock y las nuevas tendencias.

Finalmente, el domingo 25 de enero a las 20:30 hs., el Puente Centenario será el marco para un gran cierre con lo mejor del rock nacional. El show estará a cargo de la Orquesta Sinfónica junto a profesores del CEM y contará con una recepción especial de DJ en vivo para recibir a los asistentes.