Cuatro deportistas de Carlos Paz fueron distinguidos en los Premios Cóndor 2025

Villa Carlos Paz volvió a decir presente en la 25ª edición de los Premios Cóndor, desarrollada este miércoles por la noche en el Centro de Convenciones Córdoba, donde atletas locales fueron protagonistas tanto por premios obtenidos como por nominaciones en distintas ternas del deporte provincial.

En la gala, el Cóndor de Oro, máximo galardón de la noche, fue otorgado a Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, mientras que el deporte carlospacense celebró la consagración de cuatro de sus representantes en categorías individuales.

En Canotaje, la palista Valentina Albornoz se quedó con el premio de su terna, consolidando una temporada destacada tras consagrarse campeona en Cadete 430 de la Copa Córdoba 2025.

La terna de Remo, conformada exclusivamente por representantes de Villa Carlos Paz, consagró como ganador a Ignacio Mamani, quien además se convirtió en el primer cordobés en integrar una Selección Argentina de la disciplina. En esa categoría también fueron nominados los deportistas locales Nelson Allende y Liam Zapata, una muestra del destacado nivel que presenta el remo carlospacense.

En Yachting, la distinción fue para la representante olímpica Chiara Ferretti, quien atraviesa un gran presente tras lograr el subcampeonato panamericano juvenil en IQFoil y competir actualmente en el Mundial de Vilanova, en Portugal. En esta terna también fueron nominados los carlospacenses Reutemann y David, reafirmando el crecimiento de la disciplina en la ciudad.

Por su parte, Facundo Quiroz, integrante del Dojo Top One dirigido por el profesor Marcelo Machado, se alzó con el galardón en la terna de Kickboxing, coronando un año de importantes logros competitivos.

Además, se destacó la actuación de Agustín Destribats, deportista de Bialet Massé, quien ganó la terna de Lucha gracias a la obtención de dos títulos continentales durante el año. También fue reconocida la escaladora carlospacense Aimara Baldasare, nominada en Deportes Extremos, terna que finalmente quedó en manos de Gonzalo Caturelli, atleta de highline/slackline.

Asimismo, Felipe Bertorello, representante de Atlético Carlos Paz, fue nominado en la categoría Futsal, mientras que Ana Paula Brouwer De Koning recibió la nominación en Triatlón, ampliando la presencia carlospacense entre los mejores deportistas de la provincia.

La ceremonia volvió a poner en valor el presente y la proyección del deporte de Carlos Paz, con atletas que continúan posicionándose a nivel provincial, nacional e internacional.