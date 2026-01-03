Vía Carlos Paz

Cuánto cuesta viajar por Punilla: nuevos valores del transporte interurbano para pasear por el valle

Tras la actualización del cuadro tarifario autorizada por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP), las empresas interurbanas que conectan las distintas localidades de Punilla con Córdoba capital y entre sí aplican desde nuevos precios y promociones para residentes y turistas.

El nuevo esquema ya rige en todo el corredor del centro y norte del Valle de Punilla, donde el valor de los pasajes varía según empresa, tipo de servicio y distancia del recorrido. En líneas generales, un viaje ida y vuelta hacia la ciudad de Córdoba desde distintas localidades del departamento se ubica entre los 21.200 y los 38.400 pesos, de acuerdo con el punto de partida.

Empresas y valores de referencia

Sarmiento

Los pasajes hacia Córdoba capital quedaron en:

  • Casa Grande y Valle Hermoso: $10.600
  • La Falda: $11.400 (regular) y $11.500 (diferencial)
  • Huerta Grande y Villa Giardino: $13.900
  • La Cumbre: $15.500
  • San Esteban y Capilla del Monte: $17.600
  • Charbonier: $19.200

Además, trabajadores que acrediten empleo en Córdoba pueden tramitar el Boleto Obrero, con descuentos de entre el 25% y el 30%.

Lumasa

Los nuevos precios son:

  • La Falda – Córdoba: $11.500 (regular) y $12.000 (directo diferencial)
  • La Falda – Carlos Paz: $8.200
  • La Falda – Cosquín: $4.100

Hacia el norte del valle:

  • La Falda – Capilla del Monte: $5.800
  • La Falda – Cruz del Eje: $11.500
  • La Falda – Villa de Soto: $14.300

En esta empresa, los descuentos se aplican solo en servicios regulares:30% para trabajadores (con certificado laboral o recibo de sueldo) y 50% para estudiantes que no cuenten con boleto educativo gratuito.

La Calera

El pasaje La Falda – Córdoba cuesta $11.350, mientras que la promo ida y vuelta quedó en $22.000.Entre La Falda y Cosquín, el viaje simple cuesta $3.650 y el ida y vuelta $7.000.

Durante la temporada de verano se suman promociones:

  • La Falda – Plaza Federal (San Roque): $10.500 ida y vuelta
  • La Falda – Bialet Massé: $8.000
  • La Falda – Santa María de Punilla: $7.300
  • Valle Hermoso – Córdoba: $20.500 ida y vuelta

Con la tarjeta La Calera (activación $2.000) se habilitan tres planes de descuento:

  • Pasajero frecuente: 25%
  • Obrero: 30%
  • Educativo: 50% durante el ciclo lectivo

Un verano con más movimiento en el valle

Con estos valores, pasear por el valle en ómnibus sigue siendo una alternativa elegida para recorrer ríos, ferias, festivales y centros comerciales sin usar el auto. A la vez, los beneficios para trabajadores y estudiantes buscan aliviar el impacto del aumento en quienes utilizan el servicio a diario.

Los cuadros tarifarios se encuentran publicados por las empresas y continuarán vigentes mientras no haya nuevas resoluciones del ERSeP.

