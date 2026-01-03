Cuánto cuesta viajar por Punilla: nuevos valores del transporte interurbano para pasear por el valle

El nuevo esquema ya rige en todo el corredor del centro y norte del Valle de Punilla, donde el valor de los pasajes varía según empresa, tipo de servicio y distancia del recorrido. En líneas generales, un viaje ida y vuelta hacia la ciudad de Córdoba desde distintas localidades del departamento se ubica entre los 21.200 y los 38.400 pesos, de acuerdo con el punto de partida.

Empresas y valores de referencia

Sarmiento

Los pasajes hacia Córdoba capital quedaron en:

Casa Grande y Valle Hermoso: $10.600

La Falda: $11.400 (regular) y $11.500 (diferencial)

Huerta Grande y Villa Giardino: $13.900

La Cumbre: $15.500

San Esteban y Capilla del Monte: $17.600

Charbonier: $19.200

Además, trabajadores que acrediten empleo en Córdoba pueden tramitar el Boleto Obrero, con descuentos de entre el 25% y el 30%.

Lumasa

Los nuevos precios son:

La Falda – Córdoba: $11.500 (regular) y $12.000 (directo diferencial)

La Falda – Carlos Paz: $8.200

La Falda – Cosquín: $4.100

Hacia el norte del valle:

La Falda – Capilla del Monte: $5.800

La Falda – Cruz del Eje: $11.500

La Falda – Villa de Soto: $14.300

En esta empresa, los descuentos se aplican solo en servicios regulares:30% para trabajadores (con certificado laboral o recibo de sueldo) y 50% para estudiantes que no cuenten con boleto educativo gratuito.

La Calera

El pasaje La Falda – Córdoba cuesta $11.350, mientras que la promo ida y vuelta quedó en $22.000.Entre La Falda y Cosquín, el viaje simple cuesta $3.650 y el ida y vuelta $7.000.

Durante la temporada de verano se suman promociones:

La Falda – Plaza Federal (San Roque): $10.500 ida y vuelta

La Falda – Bialet Massé: $8.000

La Falda – Santa María de Punilla: $7.300

Valle Hermoso – Córdoba: $20.500 ida y vuelta

Con la tarjeta La Calera (activación $2.000) se habilitan tres planes de descuento:

Pasajero frecuente: 25%

Obrero: 30%

Educativo: 50% durante el ciclo lectivo

Un verano con más movimiento en el valle

Con estos valores, pasear por el valle en ómnibus sigue siendo una alternativa elegida para recorrer ríos, ferias, festivales y centros comerciales sin usar el auto. A la vez, los beneficios para trabajadores y estudiantes buscan aliviar el impacto del aumento en quienes utilizan el servicio a diario.

Los cuadros tarifarios se encuentran publicados por las empresas y continuarán vigentes mientras no haya nuevas resoluciones del ERSeP.