Continúa la ola de calor en el Valle de Punilla y no hay previsión de cambio en el clima

El pronóstico del clima elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indica para hoy 8 de marzo en Villa Carlos Paz ,cielo ligeramente nublado, humedad elevada y máxima por encima de los 30.

En tanto, el viento soplará desde el sector norte, con un porcentaje de húmedad del 72 por ciento, y una visibilidad de 10 km. Se descartan precipitaciones.

La ola de calor que no cesa

ID:6802047 Ola de Calor Carlos Paz. la gente se refresca como puede en el centro de la ciudad yanina aguirre Foto: yanina aguirre

Marzo arrancó y el comienzo del ciclo lectivo marcó el regreso a las actividades, sin embargo el calor no afloja y el verano no parece querer emprender la retirada. Por cierto, desde el ente del clima, desde hace ya varios días, emitieron un alerta amarilla por altas temperaturas y el termómetro no marca por debajo de los 30 grados.

De hecho, de acuerdo a la información provista por el pronóstico extendido, la tendencia continuará y se extederá al menos durante toda la semana que viene.