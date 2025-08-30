Continúa el alerta amarillo para Villa Carlos Paz y Punilla

Villa Carlos Paz atraviesa este sábado 30 de agosto una jornada marcada por la inestabilidad climática.

Desde horas del mediodía el cielo permanece cubierto y se registran lluvias intermitentes, mientras que hacia la tarde y la noche se prevé la llegada de tormentas eléctricas de variada intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso amarillo por tormentas, vigente desde las 18:00 y hasta la mañana del domingo. Según el organismo, las precipitaciones podrían acumular entre 30 y 50 milímetros, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados, con elevada humedad y vientos leves a moderados del sector sur. La probabilidad de precipitaciones se mantiene alta durante toda la jornada, con mayor intensidad hacia la noche.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre, retirar objetos que obstruyan desagües y mantenerse informado a través de los canales oficiales.