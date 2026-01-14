Vía Carlos Paz

Conmoción en Villa Carlos Paz: un turista falleció tras descomponerse en el río

El hombre se encontraba de vacaciones en las sierras cordobesas cuando comenzó a sentirse mal tras salir del agua. Pese a la rápida asistencia en la arena, no pudieron salvarlo.

Redacción Vïa Carlos Paz

14 de enero de 2026,

Conmoción en Villa Carlos Paz: un turista falleció tras descomponerse en el río
Conmoción en Villa Carlos Paz: un turista falleció tras descomponerse en el río. Gentileza Yanina Aguirre

Lo que debía ser una jornada de descanso terminó en tragedia para una familia oriunda de Pergamino, provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la concurrida zona de Playas de Oro, en Villa Carlos Paz, donde un hombre de 57 años falleció tras sufrir una descompensación.

Según trascendió, el turista, quien padecía de diabetes e hipertensión, ingresó a las aguas del río San Antonio para refrescarse. Poco después, manifestó síntomas de malestar, lo que lo obligó a abandonar el cauce. Una vez que alcanzó la orilla, su estado de salud se agravó rápidamente y se desvaneció sobre la playa.

A pesar de la desesperación de los presentes y de la intervención inmediata de los equipos de rescate, las maniobras de auxilio no fueron suficientes. Personal de Seguridad VCP y Bomberos acudieron al instante, mientras que profesionales del servicio Vittal trabajaron intensamente para intentar reanimarlo, pero finalmente confirmaron su fallecimiento.

El área permaneció bajo custodia policial ante el profundo pesar de sus allegados, quienes fueron testigos del dramático desenlace.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS