Conmoción en Villa Carlos Paz: un turista falleció tras descomponerse en el río

Lo que debía ser una jornada de descanso terminó en tragedia para una familia oriunda de Pergamino, provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la concurrida zona de Playas de Oro, en Villa Carlos Paz, donde un hombre de 57 años falleció tras sufrir una descompensación.

Según trascendió, el turista, quien padecía de diabetes e hipertensión, ingresó a las aguas del río San Antonio para refrescarse. Poco después, manifestó síntomas de malestar, lo que lo obligó a abandonar el cauce. Una vez que alcanzó la orilla, su estado de salud se agravó rápidamente y se desvaneció sobre la playa.

A pesar de la desesperación de los presentes y de la intervención inmediata de los equipos de rescate, las maniobras de auxilio no fueron suficientes. Personal de Seguridad VCP y Bomberos acudieron al instante, mientras que profesionales del servicio Vittal trabajaron intensamente para intentar reanimarlo, pero finalmente confirmaron su fallecimiento.

El área permaneció bajo custodia policial ante el profundo pesar de sus allegados, quienes fueron testigos del dramático desenlace.