Conmoción en Villa Carlos Paz: encuentran a un hombre sin vida en el Fantasio

Un hallazgo que generó conmoción tuvo lugar en la zona del balneario El Fantasio, en Villa Carlos Paz, donde esta mañana se encontró el cuerpo de un hombre cuya identidad aún no fue confirmada.

El descubrimiento activó un operativo policial y judicial en el área, que incluye el corte de tránsito entre las calles Londres y Estocolmo, en el límite con San Antonio de Arredondo, para preservar la escena.

La Fiscalía N°1, a cargo de Silvana Páez, ordenó la realización de pericias para esclarecer las causas de la muerte, que hasta el momento fue caratulada como de etiología dudosa. En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de emergencias y se espera la llegada de la Policía Judicial para proceder al retiro del cuerpo.

Por el momento la zona permanece protegida y cercada, impidiendo el acceso de personas mientras se llevan a cabo las primeras investigaciones en el lugar del hallazgo.