Clima en Villa Carlos Paz: jueves caluroso con cielo mayormente despejado

Según estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional durante el día, la temperatura máxima alcanzará los 31 grados, mientras que la mínima rondará los 16 grados en las primeras horas de la mañana. A lo largo de la jornada se espera un ambiente cálido y seco, con muy baja probabilidad de precipitaciones.

Los vientos serán leves a moderados, predominando del sector norte y este, lo que contribuirá a reforzar la sensación térmica durante las horas centrales del día. Además, se prevé una alta radiación solar, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en el horario del mediodía y la siesta.

El buen tiempo permitirá disfrutar de espacios públicos, actividades recreativas y propuestas turísticas sin sobresaltos climáticos, en una semana marcada por condiciones estables en la región.