Clima en Villa Carlos Paz: domingo con calor y tiempo inestable

Villa Carlos Paz tendrá este domingo 21 de diciembre una jornada plenamente veraniega, con ambiente caluroso, nubosidad cambiante y condiciones de inestabilidad, propias de esta época del año.

Durante la mañana, el día comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas, que irán en aumento con el correr de las horas. La mínima se ubicará alrededor de los 19 grados, generando un arranque de jornada cálido.

Hacia la tarde, se espera el mayor impacto del calor, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 31 grados. En ese período, no se descarta la aparición de lluvias o tormentas aisladas, de carácter puntual y distribución irregular.

A lo largo de la jornada se alternarán momentos de sol con mayor cobertura nubosa, mientras que hacia la noche el ambiente continuará cálido, con cielo parcialmente nublado y tendencia a una paulatina disminución de la inestabilidad.

En general, será un domingo apto para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar recaudos frente a las altas temperaturas y mantenerse atentos ante eventuales cambios en las condiciones del tiempo.