Clima en Carlos Paz: tormentas y una máxima de 27°C

La ciudad amaneció este jueves bajo un escenario de inestabilidad y precipitaciones intermitentes, condiciones que podrían intensificarse hacia la tarde, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo prevé una temperatura mínima cercana a los 18°C y una máxima que rondará los 27°C, en un contexto de humedad elevada que favorecerá la formación de chaparrones y tormentas eléctricas en distintos momentos del día.

El cielo permanecerá mayormente cubierto, con breves intervalos de mejora, aunque sin descartar nuevas lluvias hacia la noche. En cuanto al viento, se esperan rotaciones del sector sudeste al norte, con intensidades moderadas que oscilarán entre 7 y 22 km/h.