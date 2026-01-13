Clima en Carlos Paz: Máxima de 26 y probabilidad de tormentas

De acuerdo a los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Villa Carlos Paz iniciará el martes con una mínima de 18°C. A diferencia de las jornadas anteriores, se espera un aumento de la inestabilidad, situando la máxima en los 26°C.

El cielo se presentará mayormente nublado, con una probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones que oscila entre el 40% y el 70%, especialmente durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople inicialmente desde el sector este, rotando luego hacia el sureste con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h.

Hacia el final del martes, se espera que las condiciones de inestabilidad persistan, con mejoras temporarias y un ambiente más fresco que se extenderá durante las primeras horas del miércoles.