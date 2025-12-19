Choque fatal en Tanti: un joven de 28 años perdió la vida

Un fatal accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el acceso a la localidad de Tanti. Alrededor de las primeras horas del día, una motocicleta Honda Tornado y una camioneta Ford Ranger protagonizaron un violento choque en el cruce de la Ruta Provincial 28 y la calle Las Rosas.

Debido a la magnitud del impacto, el conductor del rodado menor, un hombre de 28 años, falleció de manera instantánea en el lugar del siniestro.

Un servicio de emergencias se desplazó rápidamente hasta el punto del accidente, pero lamentablemente los profesionales de la salud solo pudieron constatar el deceso del joven al llegar al lugar. Por su parte, el vehículo mayor era conducido por un hombre de 43 años, quien según los primeros reportes policiales resultó ileso tras la colisión.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Córdoba para asegurar el sector y determinar la mecánica del choque. Hasta el momento, las causas exactas que originaron el impacto permanecen bajo investigación judicial, a la espera de los peritajes que permitan esclarecer la tragedia.