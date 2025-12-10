Causa del Jardín Parroquial: la fiscalía espera pericias y las familias reclaman respuestas

La causa por los presuntos abusos en el Jardín Margarita A. de Paz volvió a generar tensión este martes, cuando un grupo de madres y padres se manifestó frente a los Tribunales de Villa Carlos Paz para exigir avances en las dos denuncias que involucran a niñas de la institución.

En una reunión con el abogado querellante Pablo Pigini, la fiscal Jorgelina Gómez y la secretaria del fiscal Ricardo Mazzuchi confirmaron que la Fiscalía del Tercer Turno ya solicitó los turnos para las pericias pendientes, y ahora esperan que se definan las fechas. Estos estudios serán determinantes para el curso de la investigación, que incluso podría unificar las denuncias si las pruebas muestran un vínculo entre los casos.

El expediente también aguarda novedades sobre el posible acceso a cámaras de seguridad del día señalado, aunque la causa permanece bajo secreto de sumario, lo que limita la información oficial disponible.

Las familias expresaron su inquietud por la falta de respuestas y el tiempo transcurrido desde la primera denuncia, realizada en mayo. Además, lamentaron no haber sido recibidas directamente por los fiscales. La cercanía de la feria judicial aumenta la preocupación, aunque esperan que algunas medidas puedan concretarse antes del receso.

El clima de tensión sigue en aumento y no se descartan nuevas movilizaciones en los próximos días.