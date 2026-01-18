Cartelera del Teatro Edén: una semana con humor, música y propuestas para toda la familia

El Teatro Edén se posiciona como una de las plazas teatrales destacadas del Valle de Punilla. Para lo que resta de enero 2026, el espacio ha programado una serie de funciones que traen a escena a reconocidos artistas nacionales y propuestas emergentes de gran éxito.

A continuación, el cronograma detallado de presentaciones:

Grandes comedias y unipersonales

Gladys Florimonte: La humorista presenta su unipersonal los días 20 y 27 de enero a las 22:30 hs . Un clásico del humor para reír de principio a fin.

“Es complicado”: La dupla de Claribel Medina y Pablo Alarcón regresará al escenario el 28 de enero a las 22:00 hs .

Sexo a Gusto: El fenómeno de La Bicho llega el 21 de enero a las 22:00 hs , una propuesta que combina humor y educación.

“Es por ahí”: El humorista Camilo Nicolás se presentará el lunes 26 de enero a las 20:30 hs.

Propuestas musicales y espirituales

Haciendo Lío: Con la participación de Maxi Larghi y el Padre Rodrigo Aguilar, este ciclo continúa con sus fechas programadas para los días 23 y 30 de enero a las 20:30 hs, ofreciendo música y experiencias para el corazón.

Información de entradas y contacto Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Alpogo.com o directamente en la boletería del Hotel Edén, que atiende diariamente de 9:00 a 21:00 hs. Para las funciones de “Haciendo Lío”, los tickets están disponibles en mariastudios.org.

Para consultas adicionales, el público puede comunicarse al teléfono de la boletería: 3548 630636.