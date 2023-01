Carlos Paz: un periodista denunció fuerte golpiza a la salida de un boliche

Un periodista de La Voz del Interior denunció que lo echaron de un boliche de Carlos Paz. El joven informó a La Voz que “sin motivo” alguno lo despidieron de la disco y luego, a la salida del boliche le robaron sus pertenencias.

Según contó la víctima, uno de los guardias de seguridad lo retiró del local sin motivos. “Estaba todo tranquilo, no hubo discusión previa. En un momento voy al baño y pierdo a mis amigos. Un guardia de seguridad me tomó del brazo y me sacó del lugar, sin darme explicaciones”, narró a La voz, el joven Federico Piccioni Aimar.

Una vez fuera, el periodista esperó a sus amigos hasta que en un momento determinado un grupo de personas lo comenzaron a “increpar”. En este sentido, indicó que lo golpearon y le “robaron sus pertenencias”.

“Un grupo de cinco o seis personas, entre los que había una mujer, comenzó a increparme. Aprovechando que yo estaba solo, me empujaron por la barranca que está fuera del boliche”, comentó el joven.

En este sentido, el hombre fue asistido por personal del Hospital Municipal Gumersindo Sayago y quedó en observación durante unas horas. Además, manifestó haber hecho la denuncia correspondiente.

Dada la situación, el caso quedó a cargo de la Fiscalía y se espera que se puedan utilizar las cámaras de seguridad del boliche y del sector para corroborar los dichos del joven.

Operativo y detención

Durante este lunes personal de la Policía de Córdoba realizó un procedimiento en la zona de la Terminal de ómnibus, luego de una investigación y de cotejar las cámaras de seguridad.

Según informó La Voz, se detuvieron a 6 personas, 5 varones y 1 mujer. Todos mayores de edad, y oriundos de otras localidades.