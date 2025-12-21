Carlos Paz: últimos días para ponerse al día con tasas adeudadas, 70 % de quita de interés y descuentos únicos para el pago anual del 2026

El Municipio de Villa Carlos Paz anunció la continuidad de su Plan de Pagos, una iniciativa que busca facilitar a los contribuyentes la regularización de sus deudas tributarias. Los vecinos que adeuden tasas municipales tienen tiempo hasta el 29 de diciembre para acceder a una quita del 70% de intereses, utilizando diversos medios de pago como tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales. Cabe destacar que con tarjeta Cordobesa se puede financiar la deuda en hasta 6 cuotas sin interés.

Villa Carlos Paz descuentos únicos para el 2026 en tasas municipales

La importancia de normalizar la situación fiscal antes de fin de año radica en la posibilidad de acceder a los beneficios del Pago Único Anual 2026. Según detalló el Intendente Esteban Avilés en conferencia de prensa, aquellos ciudadanos que estén al día podrán obtener un 60% de descuento en la tasa de automotores y un 40% de descuento en inmuebles, siempre que el pago se efectivice entre el 15 de enero y el 20 de febrero del próximo año.

Eliminación de tasas y simplificación administrativa

En un esfuerzo por reducir la carga impositiva sobre el vecino, el Municipio confirmó que para el ejercicio 2026 se han eliminado 53 tasas correspondientes a diversos trámites generales. El objetivo de esta medida es generar un ahorro directo para los contribuyentes al momento de realizar gestiones administrativas regulares ante la comuna.

Información y trámites online

Para facilitar el acceso a estos beneficios, el trámite se puede realizar de manera autogestionada a través de la web oficial www.villacarlospaz.gov.ar, ingresando a la sección “Contribución Municipal”.

Asimismo, las autoridades pusieron a disposición un instructivo de pagos online que se puede consultar en el sitio oficial para guiar a los vecinos en el proceso digital. Con estas herramientas, el gobierno local busca incentivar el cumplimiento fiscal y brindar alivio económico a la comunidad de cara al inicio de la nueva temporada.