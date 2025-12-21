Carlos Paz: últimos días para ponerse al día con tasas adeudadas, 70 % de quita de interés y descuentos únicos para el pago anual del 2026

El Municipio de Villa Carlos Paz anunció la continuidad de su Plan de Pagos, una iniciativa que busca facilitar a los contribuyentes la regularización de sus deudas tributarias. Los vecinos que adeuden tasas municipales tienen tiempo hasta el 29 de diciembre para acceder a una quita del 70% de intereses, utilizando diversos medios de pago como tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales. Cabe destacar que con tarjeta Cordobesa se puede financiar la deuda en hasta 6 cuotas sin interés.
La importancia de normalizar la situación fiscal antes de fin de año radica en la posibilidad de acceder a los beneficios del Pago Único Anual 2026. Según detalló el Intendente Esteban Avilés en conferencia de prensa, aquellos ciudadanos que estén al día podrán obtener un 60% de descuento en la tasa de automotores y un 40% de descuento en inmuebles, siempre que el pago se efectivice entre el 15 de enero y el 20 de febrero del próximo año.
Eliminación de tasas y simplificación administrativa
En un esfuerzo por reducir la carga impositiva sobre el vecino, el Municipio confirmó que para el ejercicio 2026 se han eliminado 53 tasas correspondientes a diversos trámites generales. El objetivo de esta medida es generar un ahorro directo para los contribuyentes al momento de realizar gestiones administrativas regulares ante la comuna.
Información y trámites online
Para facilitar el acceso a estos beneficios, el trámite se puede realizar de manera autogestionada a través de la web oficial www.villacarlospaz.gov.ar, ingresando a la sección “Contribución Municipal”.
Asimismo, las autoridades pusieron a disposición un instructivo de pagos online que se puede consultar en el sitio oficial para guiar a los vecinos en el proceso digital. Con estas herramientas, el gobierno local busca incentivar el cumplimiento fiscal y brindar alivio económico a la comunidad de cara al inicio de la nueva temporada.