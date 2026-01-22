Carlos Paz: limpiaba su patio y encontró un proyectil de guerra

Un vecino de Villa Carlos Paz se llevó una impactante sorpresa este miércoles mientras realizaba tareas de mantenimiento en su hogar. El hombre se encontraba limpiando el patio de su vivienda, ubicada en la calle Quisquisacate al 100, cuando descubrió un objeto metálico de gran tamaño que resultó ser un proyectil de artillería.

Ante el descubrimiento, se dio aviso inmediato a las autoridades, lo que derivó en un operativo de seguridad en la zona. Personal de la Brigada de Explosivos constató que se trataba de una pieza de calibre 75 MM. A pesar de encontrarse en un regular estado de conservación, el artefacto representaba un riesgo potencial, por lo que se aplicaron protocolos de seguridad para su remoción.

Tras retirar el proyectil, los efectivos realizaron una inspección minuciosa en el resto del terreno utilizando tecnología específica y un can adiestrado en la detección de pólvora. Tras el rastrillaje, se confirmó que no existían otras municiones ocultas en la propiedad.