Carlos Paz: el vecinalismo emitió un comunicado en contra de Iosa

Emilio Iosa es candidato a la intendencia de Villa Carlos Paz, referente de la Coperativa Integral (COOPI) y del sector ligado al kirchnerismo en la ciudad, hace algunos días se presentó en los festejos patronales que se desarrollaban en el Centro Vecinal de Villa Sol y Río para hacer campaña política.

En Villa Carlos Paz existe una ordenanza, que fue creada y sancionada producto del trabajo en conjunto entre los vecinalistas y el municipio, en la que claramente se prohibe la actividad partidaria y religiosa dentro de los centros barriales.

Lo cierto es que Iosa no soló no respetó la ley, sino que ademas promulgó un discurso en el que propone “politizar los centros vecinales” y como si eso no fuera suficiente atropello, trató a los vecinos y vecinas que llevan años trabajando de “mendigos del poder” y de ser “apretados” a fuerza de votos.

Frente a estos dichos, el vecinalismo de Carlos Paz se unió en repudio y emitió un comunicado que fue firmado por los representates de numerosos centros vecinales. “Expresiones como las que afirma el Sr. Iosa, de que a los centros vecinales no queremos tenerlos mendigando. No queremos tenerlos apretados si nos votan o no nos votan, es una ofensa grandísima al trabajo que desarrollamos día a día sin `mendigar´ni ser `apretados´ , solo con esfuerzo, trabajo y gestión”, reza uno de los párrafos del texto publicado.

Además, mediante el texto aclaran: “Nos apena que utilicen los centros vecinales para realizar campañas políticas, situación que en la ordenanza 6009 nosotros mismos hemos querido prohibir, para terminar con la vieja política instaurada durante muchos años en nuestros barrios”.