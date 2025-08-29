Vía Carlos Paz

Capilla del Monte se prepara para el Desafío UTU 2025, la gran cita del trail running

La cuarta edición del Desafío UTU Ultra Trail reunirá a corredores de todo el país, con pruebas de hasta 70 kilómetros y el kilómetro vertical en el Cerro Uritorco.

Redacción Vïa Carlos Paz

29 de agosto de 2025,

Capilla del Monte será sede del Desafío UTU Ultra Trail 2025, una de las competencias de montaña más importantes del país. La carrera se disputará el 30 y 31 de agosto, con recorridos por el Uritorco, el Overo y Las Gemelas.

La propuesta incluye seis distancias (10K, 20K, 28K, 35K, 55K y 70K) y el kilómetro vertical, que largará el sábado a las 6 de la mañana desde la base del Uritorco hasta su cima, con 1.000 metros de desnivel positivo.

El Eco Camping Calabalumba será el epicentro, con acreditaciones y Feria del Corredor el sábado. Las principales largadas serán el domingo, desde las 2:30 con los 70K hasta las 8:30 con los 10K.

