Capilla del Monte se prepara para el Desafío UTU 2025, la gran cita del trail running

Capilla del Monte será sede del Desafío UTU Ultra Trail 2025, una de las competencias de montaña más importantes del país. La carrera se disputará el 30 y 31 de agosto, con recorridos por el Uritorco, el Overo y Las Gemelas.

La propuesta incluye seis distancias (10K, 20K, 28K, 35K, 55K y 70K) y el kilómetro vertical, que largará el sábado a las 6 de la mañana desde la base del Uritorco hasta su cima, con 1.000 metros de desnivel positivo.

El Eco Camping Calabalumba será el epicentro, con acreditaciones y Feria del Corredor el sábado. Las principales largadas serán el domingo, desde las 2:30 con los 70K hasta las 8:30 con los 10K.