Capilla del Monte celebra la “Navidad Bajo las Estrellas” en la Plaza San Martín

Capilla del Monte llevará adelante este sábado 20 de diciembre una nueva edición de “Navidad Bajo las Estrellas”. El evento, que se ha convertido en un clásico del calendario local, tendrá como escenario central la Plaza San Martín a partir de las 19:00.

La propuesta principal de la noche será la representación del pesebre viviente, coordinada por la Parroquia San Antonio de Padua. Además, la música tendrá un rol protagónico con la interpretación de villancicos navideños a cargo del Coro Municipal de Capilla del Monte y el Coro Municipal de Los Cocos.

Para los más pequeños, la organización confirmó la presencia de Papá Noel, con quien los niños podrán sacarse fotos y dejarle sus cartas de deseos.

Además, destacaron que la actividad es de carácter gratuito y busca reunir a la comunidad en un espacio de celebración y encuentro familiar bajo el cielo de la localidad.