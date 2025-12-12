Calor y tormentas: así estará el tiempo este viernes en Villa Carlos Paz

Este viernes, Villa Carlos Paz atraviesa una jornada marcada por el calor y la inestabilidad, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La mañana comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura que rápidamente superó los 22°C, anticipando un día pesado por la humedad. Hacia el mediodía, el termómetro se ubicará entre los 28°C y 30°C, mientras que la máxima prevista para la tarde ronda los 32°C.

El SMN advierte que, con el avance de la tarde y entrada la noche, aumentan las probabilidades de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo en sectores del Valle de Punilla.

El viento será predominante del sector norte, rotando al sur tras el pasaje de la inestabilidad, lo que podría generar un leve descenso de la temperatura hacia la madrugada del sábado.