Calor intenso y alerta por tormentas: cómo estará el tiempo este martes en Villa Carlos Paz

Un martes de intenso calor y clima cambiante se despliega sobre Villa Carlos Paz. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que, si bien el protagonismo inicial lo tendrá la alta temperatura, la inestabilidad ganará terreno hacia la tarde.

La temperatura máxima estimada para hoy se sitúa en los 34°C, mientras que la mínima fue de 20°C durante la madrugada. Se espera que los vientos soplen de manera leve a moderada, rotando principalmente desde el sector noreste, aportando aire cálido a toda la zona.

Sin embargo, el organismo advirtió sobre la presencia de tormentas aisladas hacia el cierre de la jornada, por lo que el buen tiempo podría verse interrumpido de manera repentina. Según informaron, la inestabilidad ganaría fuerza durante la noche de este martes y las primeras horas del miércoles, con riesgo de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo en sectores puntuales de la ciudad.