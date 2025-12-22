Vía Carlos Paz

Bomberos de Cosquín rescataron a una mujer atrapada por la creciente del río

El operativo se desplegó este domingo en la zona de Las Junturas, luego de que el ingreso de agua desde el río Yuspe sorprendiera a la bañista.

Redacción Vïa Carlos Paz

22 de diciembre de 2025,

Bomberos de Cosquín rescataron a una mujer atrapada por la creciente del río. Gentileza: Punilla Informa

Personal de Bomberos Voluntarios de Cosquín intervino este domingo en un operativo de rescate en el sector conocido como Las Junturas. Alrededor de las 15:30, una mujer fue sorprendida por un incremento repentino en el caudal del río, producto de una creciente proveniente del río Yuspe.

Según el parte oficial, la mujer fue arrastrada por la correntada hasta que logró sujetarse a una piedra en medio del cauce. Ante la imposibilidad de regresar a la orilla por sus propios medios, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia.

Una dotación de bomberos trabajó en el lugar utilizando maniobras de seguridad con cuerdas para concretar la extracción.

Tras el rescate, la mujer fue evaluada por personal médico y se constató que resultó ilesa. En el procedimiento colaboraron agentes de la Guardia Local y efectivos de la Policía de Córdoba.

