Bialet Massé inaugura la temporada 2026 con la segunda edición de la Peatonal de la Cerveza Artesanal

Bialet Massé abre oficialmente el verano 2026 con una agenda de propuestas gratuitas pensadas para disfrutar en familia y con amigos. Este sábado 3 de enero dará inicio la segunda edición de la Peatonal de la Cerveza Artesanal, una propuesta que combina música, gastronomía y producción local, y que ya se perfila como uno de los eventos más convocantes del Valle de Punilla.

Tras el buen resultado de su primera experiencia, las calles de la localidad volverán a convertirse en un gran paseo al aire libre, donde se mezclan vecinos, turistas y visitantes. El ciclo propone una grilla artística variada, con ritmos que van desde el folclore y el cuarteto hasta el rock y los estilos urbanos, con fuerte presencia de artistas locales y emergentes.

Además de los espectáculos, la peatonal ofrecerá un circuito gastronómico con food trucks, puestos de cerveza artesanal de elaboradores regionales y una feria de emprendedores y emprendedoras. Las propuestas a precios accesibles buscan acompañar el movimiento turístico y dinamizar la economía local durante la temporada de verano.

Las postales de reposeras en la vereda, música en vivo y baile bajo las estrellas refuerzan la imagen de Bialet Massé como un destino elegido para el descanso y el disfrute durante enero y febrero, con actividades culturales abiertas y para todas las edades.

Fechas confirmadas

El ciclo 2026 de la Peatonal de la Cerveza Artesanal se realizará los sábados 3 y 17 de enero, y los viernes 6 y 13 de febrero, desde las 20 horas, en avenida Belgrano esquina Independencia, frente al ITV.

Apertura con música en vivo

La noche inaugural contará con la actuación del folclorista cordobés Nico Villa, quien presentará un recorrido por la música popular. Luego será el turno de Docta Boss, con clásicos del rock nacional e internacional, mientras que el cierre quedará en manos de El Fabri y su banda, con un final a puro cuarteto para bailar hasta el cierre de la jornada.