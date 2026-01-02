Vía Carlos Paz

Beneficios impositivos 2026: Villa Carlos Paz lanza importantes descuentos para el pago anual

Con el objetivo de aliviar el bolsillo de los contribuyentes cumplidores, el Municipio habilitó bonificaciones de hasta el 60% en Automotor y un 40% en Inmuebles.

Redacción Vïa Carlos Paz

2 de enero de 2026,

Jardines Municipales Villa Carlos Paz

La Muncipalidad de Villa Carlos Paz informó que los contribuyentes que se encuentren al día con sus tributos municipales podrán acceder a importantes beneficios por el pago único anual 2026. Quienes elijan esta modalidad tendrán un 60% de descuento en automotores y un 40% de descuento en inmuebles, abonando entre el 15 de enero y el 20 de febrero.

Las autoridades municipales remarcaron que esta iniciativa busca reconocer el cumplimiento de los vecinos y ofrecer una alternativa que facilite la organización económica de los hogares carlospacenses.

Además, se anunció la eliminación de 53 tasas municipales correspondientes a diversos trámites administrativos durante el 2026. Esta medida apunta a generar mayor ahorro, simplificar gestiones y reducir los costos que afrontan los vecinos al momento de realizar trámites regulares.

Desde el gobierno local señalaron que ambas decisiones forman parte de una política pública orientada a aliviar la carga económica, acompañar a la comunidad y fomentar la regularización de tributos mediante incentivos concretos.

