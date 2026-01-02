Beneficios impositivos 2026: Villa Carlos Paz lanza importantes descuentos para el pago anual

La Muncipalidad de Villa Carlos Paz informó que los contribuyentes que se encuentren al día con sus tributos municipales podrán acceder a importantes beneficios por el pago único anual 2026. Quienes elijan esta modalidad tendrán un 60% de descuento en automotores y un 40% de descuento en inmuebles, abonando entre el 15 de enero y el 20 de febrero.

Las autoridades municipales remarcaron que esta iniciativa busca reconocer el cumplimiento de los vecinos y ofrecer una alternativa que facilite la organización económica de los hogares carlospacenses.

Además, se anunció la eliminación de 53 tasas municipales correspondientes a diversos trámites administrativos durante el 2026. Esta medida apunta a generar mayor ahorro, simplificar gestiones y reducir los costos que afrontan los vecinos al momento de realizar trámites regulares.

Desde el gobierno local señalaron que ambas decisiones forman parte de una política pública orientada a aliviar la carga económica, acompañar a la comunidad y fomentar la regularización de tributos mediante incentivos concretos.