Vía Carlos Paz

Así estará el tiempo este martes en Villa Carlos Paz

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas en ascenso y condiciones estables en la ciudad.

Redacción Vïa Carlos Paz

20 de enero de 2026,

Así estará el tiempo este martes en Villa Carlos Paz
Costanera del lago San Roque. Carlos Paz.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes en Villa Carlos Paz el tiempo se mantendrá estable, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin lluvias previstas.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima cercana a los 14 °C y una máxima próxima a los 30 °C, con un ambiente que irá ganando calidez hacia la tarde.

Durante la jornada se alternarán momentos de sol y nubosidad, sin cambios bruscos en el estado del tiempo.

Por la noche, el panorama se mantendría similar, con temperaturas más templadas y cielo parcialmente nublado.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS