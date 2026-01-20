Así estará el tiempo este martes en Villa Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes en Villa Carlos Paz el tiempo se mantendrá estable, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin lluvias previstas.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima cercana a los 14 °C y una máxima próxima a los 30 °C, con un ambiente que irá ganando calidez hacia la tarde.

Durante la jornada se alternarán momentos de sol y nubosidad, sin cambios bruscos en el estado del tiempo.

Por la noche, el panorama se mantendría similar, con temperaturas más templadas y cielo parcialmente nublado.