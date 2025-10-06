Así arranca la semana en Villa Carlos Paz: sol pleno y clima agradable

El inicio de la semana se presenta con buen tiempo y cielo despejado en Villa Carlos Paz, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, el ambiente se mantendrá fresco, con una mínima cercana a los 6 °C. Sin embargo, el sol dominará desde temprano, lo que permitirá una rápida recuperación de la temperatura.

Hacia el mediodía y la tarde, se espera una jornada estable y templada, con máximas que rondarán los 19 °C y viento leve del sector norte. No se prevén lluvias ni cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

Por la noche, el cielo continuará despejado, con un leve descenso térmico.