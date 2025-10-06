Vía Carlos Paz

Así arranca la semana en Villa Carlos Paz: sol pleno y clima agradable

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada estable, con cielo despejado, mínima de 6 grados y máxima cercana a los 19.

Redacción Vïa Carlos Paz

6 de octubre de 2025,

Así arranca la semana en Villa Carlos Paz: sol pleno y clima agradable
Paisaje de Carlos Paz en un día soleado\u002E

El inicio de la semana se presenta con buen tiempo y cielo despejado en Villa Carlos Paz, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, el ambiente se mantendrá fresco, con una mínima cercana a los 6 °C. Sin embargo, el sol dominará desde temprano, lo que permitirá una rápida recuperación de la temperatura.

Hacia el mediodía y la tarde, se espera una jornada estable y templada, con máximas que rondarán los 19 °C y viento leve del sector norte. No se prevén lluvias ni cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

Por la noche, el cielo continuará despejado, con un leve descenso térmico.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS