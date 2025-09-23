Asamblea de trabajadores del Sanatorio Punilla en reclamo por pagos adeudados

Este martes se llevará a cabo una asamblea de trabajadores en el Sanatorio Punilla,en reclamo por el incumplimiento en el pago de los aumentos salariales acordados. La medida se desarrollará entre las 11 y las 13, manteniendo guardias mínimas en cada servicio para garantizar la atención esencial.

Desde la delegación de ATSA en Punilla, señalaron que la deuda acumulada desde mayo oscila entre los 80 y 90 mil pesos por trabajador, dependiendo de la antigüedad, debido a que no se aplicó un incremento de aproximadamente 1,3 %.

Además, advirtieron que la situación no se limita a Punilla sino que se repite en otras sedes vinculadas al Hospital Italiano de Córdoba.

Durante la asamblea, los trabajadores evaluarán los próximos pasos del reclamo y no descartan endurecer las medidas si no reciben respuestas concretas por parte de las autoridades del hospital