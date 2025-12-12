Asalto a jubilados en Carlos Paz: dictaron la prisión preventiva para los dos detenidos

El fiscal Ricardo Mazzuchi dispuso la prisión preventiva para Facundo Bruno, exintegrante de la fuerza policial, y Wilson Mansilla, efectivo en actividad, en el marco de la causa que investiga el feroz asalto a un matrimonio de jubilados en Villa Carlos Paz, ocurrido el 30 de agosto en una vivienda del Centro Viejo.

Según la investigación, ambos están imputados por robo calificado agravado. De acuerdo a las pruebas reunidas, Bruno habría aportado información clave sobre las víctimas y colaborado en la planificación del hecho, mientras que Mansilla tendría el rol de “liberar la zona”, controlando el patrullaje policial durante la noche del ataque.

El violento episodio ocurrió en una casa de calle Curuzú Cuatiá, cuando dos hombres (aún prófugos) irrumpieron en la vivienda, golpearon con extrema violencia al propietario y exigieron dinero. La mujer, de 82 años, no sufrió lesiones físicas, pero su esposo, de 83, permaneció internado durante un largo período en terapia intensiva del Hospital Militar de Córdoba, con severas complicaciones.

La causa avanzó tras el análisis de registros de cámaras de seguridad, que detectaron un vehículo vinculado a la familia Bruno frente a la vivienda, y el entrecruzamiento de llamadas y mensajes entre los imputados. Ambos se abstuvieron de declarar durante las indagatorias.

Si el expediente avanza a juicio y resultan condenados, podrían enfrentar penas superiores a los ocho años de prisión efectiva.