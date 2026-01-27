Alerta por tormentas fuertes en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz transita un martes marcado por la inestabilidad climática. Con una temperatura máxima prevista en 26°C, el cielo se mantendrá mayormente cubierto durante toda la jornada, registrando una humedad superior al 85% que acentúa la sensación de pesadez en el ambiente antes del desarrollo de las lluvias.

Según el pronóstico extendido, se esperan tormentas localmente fuertes que podrían incluir actividad eléctrica y caída ocasional de granizo. Los vientos soplarán de forma moderada, con ráfagas provenientes principalmente del sector noreste, rotando hacia el sur hacia el final del día, lo que profundizará el enfriamiento nocturno.

Ante la vigencia del alerta amarilla, las autoridades locales recomiendan extremar las medidas de precaución. Se solicita a los vecinos evitar la circulación por calles anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de las zonas ribereñas, ya que no se descartan incrementos en los niveles de los ríos serranos debido a las precipitaciones en las cuencas altas.