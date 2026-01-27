Vía Carlos Paz

Alerta por tormentas fuertes en Villa Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por fenómenos intensos que afectarán a la ciudad durante este martes 27 de enero. Se espera abundante caída de agua, ráfagas y un marcado descenso de la amplitud térmica.

Redacción Vïa Carlos Paz

27 de enero de 2026,

Alerta por tormentas fuertes en Villa Carlos Paz
El espectáculo del dique San Roque: embudo y “cola de la novia” luego de las lluvias en Córdoba. (Gentileza El diario de Carlos Paz)

Villa Carlos Paz transita un martes marcado por la inestabilidad climática. Con una temperatura máxima prevista en 26°C, el cielo se mantendrá mayormente cubierto durante toda la jornada, registrando una humedad superior al 85% que acentúa la sensación de pesadez en el ambiente antes del desarrollo de las lluvias.

Según el pronóstico extendido, se esperan tormentas localmente fuertes que podrían incluir actividad eléctrica y caída ocasional de granizo. Los vientos soplarán de forma moderada, con ráfagas provenientes principalmente del sector noreste, rotando hacia el sur hacia el final del día, lo que profundizará el enfriamiento nocturno.

Ante la vigencia del alerta amarilla, las autoridades locales recomiendan extremar las medidas de precaución. Se solicita a los vecinos evitar la circulación por calles anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de las zonas ribereñas, ya que no se descartan incrementos en los niveles de los ríos serranos debido a las precipitaciones en las cuencas altas.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS