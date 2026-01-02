Alerta por calor extremo en Punilla: se esperan 35°C para este viernes

Villa Carlos Paz amaneció este viernes 2 de enero con un clima que mantiene la tendencia del primer día del año: calor intenso y mucha humedad. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que la jornada sea una de las más calurosas de la semana.

La temperatura mínima registrada durante la madrugada fue de 19°C, pero el termómetro ascenderá rápidamente hasta alcanzar una máxima de 35°C en horas de la tarde. El cielo comenzó el día con nubosidad variable y se espera que las condiciones de inestabilidad aumenten conforme avance la jornada.

Hacia la tarde-noche, el SMN prevé un incremento en la nubosidad con una probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas que oscila entre un 10% y un 40%. Los vientos soplarán inicialmente desde el sector norte, rotando hacia el sur al finalizar el día, lo que podría traer un alivio temporario.

Debido a estas condiciones, el organismo oficial mantiene vigente una alerta por temperaturas extremas para el departamento Punilla. Se recomienda a turistas y vecinos mantener una hidratación constante y evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00.